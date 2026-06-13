Alle 20 allo stadio Manuzzi di Cesena, andrà in scena l'attesa finale scudetto Under 18 che vedrà Inter e Bologna una difronte l'altra. La squadra di Fautario arriva alla finale dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 contro il Torino. Dall'altra parte la squadra allenata da Della Rocca arriva dalla vittoria in semifinale contro la Roma.
fcinter1908 inter primavera Finale scudetto U18, le formazioni UFFICIALI di Inter-Bologna
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Finale scudetto U18, le formazioni UFFICIALI di Inter-Bologna
Le scelte dei due allenatori in vista dell'attesa finale scudetto U18
Le formazioni ufficiali:
INTER: Farro; Lissi, Breda, Pavan, Sorino; Vukoje, La Torre, Grisoni, Fasana; Vukaj, Carrara, Moressa
BOLOGNA: Galli; Osti, Jaber, Tupec, Kurajkovic; Pantaleoni (C), Badori, Libra; Anastasio, Lo Monaco, Rossitto
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