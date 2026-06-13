fcinter1908 inter primavera Finale scudetto U18, le formazioni UFFICIALI di Inter-Bologna

inter primavera

Finale scudetto U18, le formazioni UFFICIALI di Inter-Bologna

Finale scudetto U18, le formazioni UFFICIALI di Inter-Bologna - immagine 1
Le scelte dei due allenatori in vista dell'attesa finale scudetto U18
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Alle 20 allo stadio Manuzzi di Cesena, andrà in scena l'attesa finale scudetto Under 18 che vedrà Inter e Bologna una difronte l'altra. La squadra di Fautario arriva alla finale dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 contro il Torino. Dall'altra parte la squadra allenata da Della Rocca arriva dalla vittoria in semifinale contro la Roma.

Finale scudetto U18, le formazioni UFFICIALI di Inter-Bologna- immagine 2
Getty Images

Le formazioni ufficiali:

INTER: Farro; Lissi, Breda, Pavan, Sorino; Vukoje, La Torre, Grisoni, Fasana; Vukaj, Carrara, Moressa

BOLOGNA: Galli; Osti, Jaber, Tupec, Kurajkovic; Pantaleoni (C), Badori, Libra; Anastasio, Lo Monaco, Rossitto

Leggi anche
Inter U18, Fautario: “Gara intensa, merito ai ragazzi che non hanno mai mollato”
Semifinale U18, Roma-Bologna 0-2: rossoblu in finale contro l’Inter di Fautario

© RIPRODUZIONE RISERVATA