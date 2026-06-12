Il tecnico nerazzurro ha parlato dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 contro il Torino che è valso il passaggio in finale

Simone Fautario, tecnico dell'Inter U18, ha parlato ai canali della FIGC dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 contro il Torino in semifinale che è valso il passaggio del turno: "È stata una gara intensa che abbiamo controllato fino al 2-1 del Torino, momento in cui la situazione si è complicata.