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fcinter1908 inter primavera Inter U18, Fautario: “Gara intensa, merito ai ragazzi che non hanno mai mollato”
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Inter U18, Fautario: “Gara intensa, merito ai ragazzi che non hanno mai mollato”
Il tecnico nerazzurro ha parlato dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 contro il Torino che è valso il passaggio in finale
Simone Fautario, tecnico dell'Inter U18, ha parlato ai canali della FIGC dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 contro il Torino in semifinale che è valso il passaggio del turno: "È stata una gara intensa che abbiamo controllato fino al 2-1 del Torino, momento in cui la situazione si è complicata.
Il merito va ai ragazzi per non aver mai mollato nemmeno quando siamo andati in svantaggio nei tempi regolamentari. Faccio i miei complimenti anche al Torino per aver fatto una partita di grande qualità".
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