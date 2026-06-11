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fcinter1908 inter primavera Semifinale U18, Roma-Bologna 0-2: rossoblu in finale contro l’Inter di Fautario
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Semifinale U18, Roma-Bologna 0-2: rossoblu in finale contro l’Inter di Fautario
I ragazzi di Della Rocca eliminano i giallorossi con un gol per tempo: apre Lo Monaco su rigore, raddoppia Libra
Sarà Inter-Bologna la finale della categoria U18: i rossoblu battono 2-0 la Roma nella seconda semifinale e conquistano il pass per l'atto conclusivo del campionato, dove affronteranno i nerazzurri di Fautario.
I ragazzi di Della Rocca passano in vantaggio al 16' del primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Lo Monaco. Nella ripresa, a tempo quasi scaduto, arriva il raddoppio con il venezuelano Libra.
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