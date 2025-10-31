FC Inter 1908
Settore giovanile Inter: Primavera ma non solo, ecco tutte le partite del weekend

Ecco tutte le partite delle giovanili nerazzurre, maschili e femminili: tutti in campo tra sabato e domenica
Nel weekend non scenderà in campo solamente l'Inter, che sfiderà il Verona al Bentegodi domenica alle 12.30.

Ecco tutte le partite delle giovanili nerazzurre, maschili e femminili.

UNDER 20

Sabato 1 novembre, ore 13:00 – Campionato, 10ª giornata: INTER-Frosinone - Konami Women and Youth Football Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 2 novembre, ore 14:30 - Coppa Italia, INTER-Parma - Konami Women and Youth Football Centre, Milano.

UNDER 17

Sabato 1 novembre, ore 15:00 – Campionato: Monza-INTER - Centro Sportivo “Monzello”, Monza.

UNDER 17 FEMMINILE

Sabato 1 novembre, Ore 17:00 - Amichevole, INTER-Como - Konami Women and Youth Football Centre, Milano.

Domenica 2 novembre, ore 09:00 – Campionato: Afforese-INTER - Centro Sportivo Bovisasca, Milano.

UNDER 16

Domenica 2 novembre, ore 16:00 – Campionato: Venezia-INTER – Centro Sportivo “Talercio”, Venezia (VE).

UNDER 15

Domenica 2 novembre, ore 14:00 – Campionato, Venezia-INTER – Centro Sportivo “Talercio”, Venezia (VE).

UNDER 15 FEMMINILE

Domenica 2 novembre, ore 09:00 - Campionato, San Crisostomo-INTER- Centro sportivo Cambini Fossati, Milano.

