Nel weekend non scenderà in campo solamente l'Inter, che sfiderà il Verona al Bentegodi domenica alle 12.30.
Settore giovanile Inter: Primavera ma non solo, ecco tutte le partite del weekend
Ecco tutte le partite delle giovanili nerazzurre, maschili e femminili.
UNDER 20
Sabato 1 novembre, ore 13:00 – Campionato, 10ª giornata: INTER-Frosinone - Konami Women and Youth Football Centre, Milano.
UNDER 19 FEMMINILE
Domenica 2 novembre, ore 14:30 - Coppa Italia, INTER-Parma - Konami Women and Youth Football Centre, Milano.
UNDER 17
Sabato 1 novembre, ore 15:00 – Campionato: Monza-INTER - Centro Sportivo “Monzello”, Monza.
UNDER 17 FEMMINILE
Sabato 1 novembre, Ore 17:00 - Amichevole, INTER-Como - Konami Women and Youth Football Centre, Milano.
Domenica 2 novembre, ore 09:00 – Campionato: Afforese-INTER - Centro Sportivo Bovisasca, Milano.
UNDER 16
Domenica 2 novembre, ore 16:00 – Campionato: Venezia-INTER – Centro Sportivo “Talercio”, Venezia (VE).
UNDER 15
Domenica 2 novembre, ore 14:00 – Campionato, Venezia-INTER – Centro Sportivo “Talercio”, Venezia (VE).
UNDER 15 FEMMINILE
Domenica 2 novembre, ore 09:00 - Campionato, San Crisostomo-INTER- Centro sportivo Cambini Fossati, Milano.
