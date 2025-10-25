UNDER 20 Sabato 25 ottobre, ore 11:00 - Campionato, 9ª giornata: Cremonese- INTER - Campo Sportivo "Amadio Soldi", Cremona.
Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Cremona, l’U17 ospita l’Atalanta
Tutte le partite del weekend delle formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro: date, luoghi e orari
UNDER 18 Domenica 26 ottobre, ore 11:00 - Campionato, 7ª giornata: INTER-Cesena - KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 17 Domenica 26 ottobre, ore 13:30 - Campionato: INTER-Atalanta - KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 17 FEMMINILE 25 ottobre, ore 16:45 - INTER- Real Crescenzago - Campo sportivo Enotria, Milano.
UNDER 16 Sabato 25 ottobre, ore 15:00 - Amichevole: INTER-Pergolettese
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 26 ottobre, ore 11:00 - INTER- Real Crescenzago - Campo sportivo Enotria, Milano.
