UNDER 20 Sabato 18 ottobre, ore 11:00 - Campionato, 8ª giornata: INTER-Napoli - KONAMI Football Centre, Milano.
Inter, il programma del settore giovanile: torna la Primavera, triplo incrocio con il Mantova
UNDER 19 FEMMINILE Domenica 19 ottobre, ore 11:30 - Campionato, 5ª giornata: Lazio-INTER - Centro sportivo "Green Club", Roma.
UNDER 18 Domenica 19 ottobre, ore 16:00 - Campionato, 6ª giornata: Atalanta-INTER
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 19 ottobre, ore 10:30 - Suprema ODB Schiaffino-INTER - Centro sportivo comunale Alessandrina, Paderno Dugnano (MI).
UNDER 17 Domenica 19 ottobre, ore 15:00 - Campionato: Mantova-INTER - Campo Sportivo “Nuovo Migliaretto”, Mantova (MN).
UNDER 16 Domenica 19 ottobre, ore 13:00 - Campionato, 6ª giornata: INTER-Mantova - KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 15 Domenica 19 ottobre, ore 11:00 - Campionato, 6ª giornata: INTER-Mantova - KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 15 FEMMINILE Sabato 18 ottobre, ore 15:30 - CUS Bicocca-INTER - Centro sportivo Bicocca, Milano.
