FC Inter 1908
Giovanili, vola l’Inter U17 di Handanovic: Milan battuto 3-1, 10 risultati utili di fila

L'Inter di Samir Handanovic vola. L'Under 17 nerazzurra vince il derby 3-1 e conquista il decimo risultato utile consecutivo
L'Inter di Samir Handanovic vola. L'Under 17 nerazzurra vince il derby 3-1 e conquista il decimo risultato utile consecutivo: 9 vittorie e un pareggio per la squadra allenata dall'ex portiere nerazzurro.

Inter-Milan 3-1

Marcatori: 2' rig. Matarrese (I), 21' Colombo (M), 43' Bettelli (I), 87' Piva (I)

Ecco il cammino dei ragazzi di Handanovic: l'ultima sconfitta risale addrittura al primo novembre contro il Monza.

    • 5ª giornata (1 novembre 2025, ore 15:00): Monza U17 – 3-2

    • 6ª giornata (12 ottobre 2025, ore 15:00): Padova U17 – 3-0

    • 7ª giornata (19 ottobre 2025, ore 15:00): Mantova U17 – 1-1

    • 8ª giornata (26 ottobre 2025, ore 13:30): Atalanta U17 – 2-0

    • 9ª giornata (9 novembre 2025, ore 14:00): Cagliari U17 – 0-2

    • 10ª giornata (16 novembre 2025, ore 15:00): Como U17 – 2-1

    • 12ª giornata (8 dicembre 2025, ore 14:30): Verona U17 – 1-2

    • 13ª giornata (14 dicembre 2025, ore 15:30): Venezia U17 – 1-0

    • 14ª giornata (10 gennaio 2026, ore 13:00): Udinese U17 – 3-2

    • 15ª giornata (17 gennaio 2026, ore 11:30): Südtirol U17 – 1-2

    • 16ª giornata (25 gennaio 2026, ore 13:30): Milan U17 – 3-1

