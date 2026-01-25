L'Inter di Samir Handanovic vola. L'Under 17 nerazzurra vince il derby 3-1 e conquista il decimo risultato utile consecutivo: 9 vittorie e un pareggio per la squadra allenata dall'ex portiere nerazzurro.
Giovanili, vola l’Inter U17 di Handanovic: Milan battuto 3-1, 10 risultati utili di fila
Inter-Milan 3-1—
Marcatori: 2' rig. Matarrese (I), 21' Colombo (M), 43' Bettelli (I), 87' Piva (I)
Ecco il cammino dei ragazzi di Handanovic: l'ultima sconfitta risale addrittura al primo novembre contro il Monza.
5ª giornata (1 novembre 2025, ore 15:00): Monza U17 – 3-2 ❌
6ª giornata (12 ottobre 2025, ore 15:00): Padova U17 – 3-0 ✅
7ª giornata (19 ottobre 2025, ore 15:00): Mantova U17 – 1-1
8ª giornata (26 ottobre 2025, ore 13:30): Atalanta U17 – 2-0 ✅
9ª giornata (9 novembre 2025, ore 14:00): Cagliari U17 – 0-2 ✅
10ª giornata (16 novembre 2025, ore 15:00): Como U17 – 2-1 ✅
12ª giornata (8 dicembre 2025, ore 14:30): Verona U17 – 1-2 ✅
13ª giornata (14 dicembre 2025, ore 15:30): Venezia U17 – 1-0 ✅
14ª giornata (10 gennaio 2026, ore 13:00): Udinese U17 – 3-2 ✅
15ª giornata (17 gennaio 2026, ore 11:30): Südtirol U17 – 1-2 ✅
16ª giornata (25 gennaio 2026, ore 13:30): Milan U17 – 3-1 ✅
