Non solo Inter-Napoli. Il weekend vedrà le formazioni giovanili dell'Inter scendere in campo in diverse sfide.
Inter, dalla Primavera all’Under 15: settore giovanile, le gare del weekend
Le squadre nerazzurre se la vedranno con i pari età in sfide valide per i campionati delle rispettive categorie: andiamo a scoprire il programma del fine settimana del vivaio nerazzurro.
UNDER 20
Domenica 11 gennaio, ore 13:00 – Campionato, 19ª giornata: Inter-Sassuolo – KONAMI Football Centre, Milano
UNDER 19 FEMMINILE
Domenica 11 gennaio, ore 11:30 – Campionato, 10ª giornata: Milan-Inter – Centro Sportivo Vismara, Milano.
UNDER 18
Lunedì 12 gennaio, ore 13:00 – Campionato, 18ª giornata: Inter-Lazio – KONAMI Football Centre, Milano
UNDER 17
Sabato 10 gennaio, ore 13:00 – Campionato, 14ª giornata: Inter-Udinese – KONAMI Football Centre, Milano
UNDER 16
Domenica 11 gennaio, ore 15:00 - Campionato, 14ª giornata: Como-Inter - Centro Sportivo Snef Lambrone, Erba (CO).
UNDER 15
Domenica 11 gennaio, ore 11:00 - Campionato, 14ª giornata: Como-Inter - Centro Sportivo Snef Lambrone, Erba (CO).
(Fonte: Inter.it)
