Inter, dalla Primavera all’Under 15: settore giovanile, le gare del weekend

Andiamo a scoprire il programma del fine settimana del vivaio nerazzurro con tutte le gare in calendario tra sabato e domenica
Alessandro De Felice
Non solo Inter-Napoli. Il weekend vedrà le formazioni giovanili dell'Inter scendere in campo in diverse sfide.

Le squadre nerazzurre se la vedranno con i pari età in sfide valide per i campionati delle rispettive categorie: andiamo a scoprire il programma del fine settimana del vivaio nerazzurro.

UNDER 20

Domenica 11 gennaio, ore 13:00 – Campionato, 19ª giornata: Inter-Sassuolo – KONAMI Football Centre, Milano

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 11 gennaio, ore 11:30 – Campionato, 10ª giornata: Milan-Inter – Centro Sportivo Vismara, Milano.

UNDER 18

Lunedì 12 gennaio, ore 13:00 – Campionato, 18ª giornata: Inter-Lazio – KONAMI Football Centre, Milano

UNDER 17

Sabato 10 gennaio, ore 13:00 – Campionato, 14ª giornata: Inter-Udinese – KONAMI Football Centre, Milano

UNDER 16

Domenica 11 gennaio, ore 15:00 - Campionato, 14ª giornata: Como-Inter - Centro Sportivo Snef Lambrone, Erba (CO).

UNDER 15

Domenica 11 gennaio, ore 11:00 - Campionato, 14ª giornata: Como-Inter - Centro Sportivo Snef Lambrone, Erba (CO).

(Fonte: Inter.it)

