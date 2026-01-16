UNDER 20 Sabato 17 gennaio, ore 13:00 – Campionato: Juventus-Inter – Allianz Training Centre Vinovo, Vinovo (TO).
Inter, il programma del settore giovanile: derby d’Italia per la Primavera, U18 a Bologna
UNDER 19 FEMMINILE Domenica 18 gennaio, ore 12:30 – Campionato, 11ª giornata: Inter-ACF Arezzo – KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 18 Domenica 18 gennaio, ore 14:30 – Campionato: Bologna-Inter – Granarolo Youth Centre, Crespellano (BO).
UNDER 17 Sabato 17 gennaio, ore 11:30 – Campionato: Sudtirol-Inter – Centro Sportivo Pfarrof, Bolzano (BZ).
UNDER 17 FEMMINILE Sabato 17 gennaio, ore 14:30 – Amichevole: Inter-Milan – KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 16 Domenica 18 gennaio, ore 14:30 – Campionato: Inter-Cagliari – KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 15 Domenica 18 gennaio, ore 14:30 – Campionato: Inter-Cagliari – KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 15 FEMMINILE Sabato 17 gennaio, ore 16:30 – Amichevole: Inter- Milan – KONAMI Football Centre, Milano.
