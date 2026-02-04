L’Inter apre due Academy in Australia. Adornato: “Tappa significativa”

«L’apertura di queste due Inter Academy in Australia rappresenta una tappa significativa nella crescita globale del nostro progetto . L’Australia è un paese con una grande passione calcistica e siamo felici di poter mettere a loro disposizione la nostra esperienza e i nostri valori. Vediamo un grande potenziale nella collaborazione con CBHS Lewisham a Sydney e Adelaide Blue Eagles ad Adelaide: entrambi i partner condividono il nostro impegno per lo sviluppo dei giovani sportivi e siamo felici di intraprendere questo nuovo percorso insieme”, », le parole di Luca Adornato, Brand & Marketing Director della società nerazzurra.