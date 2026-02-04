L'Inter annuncia l’apertura di Inter Academy Sydney e Inter Academy Adelaide, ampliando la presenza del progetto nerazzurro al territorio australiano. "Le due nuove Inter Academy in Australia offriranno un programma di sviluppo calcistico fondato sulla metodologia di allenamento dell’Inter, mantenendo allo stesso tempo una forte attenzione alla crescita personale degli atleti", si legge nella nota pubblicata dal club nerazzurro.
L’Inter apre due Academy in Australia. Adornato: “Tappa significativa”
«L’apertura di queste due Inter Academy in Australia rappresenta una tappa significativa nella crescita globale del nostro progetto . L’Australia è un paese con una grande passione calcistica e siamo felici di poter mettere a loro disposizione la nostra esperienza e i nostri valori. Vediamo un grande potenziale nella collaborazione con CBHS Lewisham a Sydney e Adelaide Blue Eagles ad Adelaide: entrambi i partner condividono il nostro impegno per lo sviluppo dei giovani sportivi e siamo felici di intraprendere questo nuovo percorso insieme”, », le parole di Luca Adornato, Brand & Marketing Director della società nerazzurra.
Il progetto—
Inter Academy Sydney nasce in partnership con la Christian Brothers’ High School (CBHS) Lewisham - istituto scolastico di Sydney riconosciuto per l’eccellenza educativa, la formazione dei giovani studenti e i risultati sportivi.
Inter Academy Adelaide si sviluppa invece insieme al club di calcio semiprofessionistico Adelaide Blue Eagles (Azzurri Sports Club). Il Club vanta un forte impegno nella comunità e nella formazione dei giovani calciatori. Il progetto avrà sede al Marden Sports Complex e contribuirà ad arricchire l’esperienza degli Adelaide Blue Eagles.
L’inizio delle attività di entrambe le Academy è previsto per aprile con il supporto in loco dei coach di Inter Academy. Durante la stagione non mancheranno inoltre occasioni di training camp aperti alla comunità locale.
L’apertura di Inter Academy Sydney e Adelaide consolida la missione globale dell’Inter di contribuire allo sviluppo e alla formazione dei giovani calciatori in tutto il mondo e rafforza allo stesso tempo la connessione tra il calcio australiano e quello europeo.
