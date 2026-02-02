Le parole del direttore tecnico del settore giovanile dell'Inter che ha vinto il premio della FIGC dedicato al miglior responsabile di settore giovanile

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 16:38)

Questa mattina nell’auditorium del Centro Tecnico Federale,si è tenuta la 34esima edizione della Panchina d’Oro, l’evento organizzato dal Settore Tecnico della FIGC. Massimo Tarantino ha ricevuto il Premio Mino Favini come miglior Direttore di Settore Giovanile per la stagione 2024/25. Il riconoscimento viene assegnato al responsabile di settore che si distuingue per risultalti, progettualità e valorizzazione dei giovani.

La Primavera nerazzurra ha trionfato in campionato, vincendo lo Scudetto. Queste le parole del direttore tecnico del settore giovanile dell'Inter:

«Sono molto onorato di ricevere questo premio e anche emozionato, perché quella che ho davanti oggi è una platea importante. Ringrazio il settore tecnico per la bellissima opportunità e i miei colleghi che mi hanno votato. Ricevo un premio che porta un nome importante, quello del nostro maestro Mino Favini».

«Io non ho avuto personalmente la possibilità di conoscerlo, ma conosco tantissime storie che per noi sono fonte d'ispirazione: tutti cerchiamo di portare avanti questa responsabilità, quella di formare dei ragazzi al meglio che possiamo con grande senso di responsabilità», ha detto ancora.

«Condivido questo premio con l'Inter e con le persone con cui lavoro grazie alle quali sono qui quest'oggi. Siamo tantissimi, abbiamo la fortuna di lavorare in un Club bellissimo dove in tanti hanno grandissime competenze che mi hanno permesso di vincere questo premio. Lo condivido anche con tutti gli altri operatori di settore giovanile, che magari oggi non sono qui a ritirare un premio ma che con grande dedizione e soprattutto passione lavorano per dare la possibilità a tanti giovani di praticare questo sport bellissimo e perché no, anche di sognare», ha concluso.

(Fonte: inter.it)