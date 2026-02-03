Il centrocampista classe 2009, prelevato dal Bodø/Glimt, si sta imponendo come uno dei giovani più interessanti del vivaio nerazzurro

Fabio Alampi Redattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 15:31)

Un altro traguardo per Matheo Arntzen: il centrocampista dell'Inter, classe 2009, ha ricevuto la prima convocazione dalla Norvegia U17 del ct Tore Andre Flo, con cui disputerà le amichevoli contro Scozia (mercoledì 18 febbraio) e Irlanda del Nord (sabato 21 febbraio). Un'altra soddisfazione nella ancora giovanissima carriera del talentuoso scandinavo, arrivato a Milano nel corso dell'estate proveniente dal Bodø/Glimt e da subito grande protagonista anche in nerazzurro.

Gli inizi in Norvegia — Mentalità scandinava, colpi e giocate imprevedibili dal sapore latino, Arntzen inizia a giocare a calcio all'età di 6 anni, militando nel Landsås fino ai 14. Le sue qualità emergono prestissimo, motivo per cui viene sempre impiegato con compagni di squadra e contro avversari più grandi. Successivamente arriva la chiamata del Bodø/Glimt, con cui compie la trafila del vivaio arrivando fino in U20. Il suo talento comincia ad essere notato anche al di fuori dei confini nazionali, e nel 2025 è l'Inter ad anticipare la concorrenza e ad assicurarselo, facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno 2028.

Impatto immediato — Arrivato a Milano, Arntzen viene da subito inserito nella formazione U18 di Fautario, da sotto età, diventandone una delle colonne fin dalle prime partite. I numeri testimoniano il suo impatto immediato: 18 presenze sulle 20 gare di campionato disputate dall'Inter, di cui 14 da titolare, e prestazioni che confermano come gli scout nerazzurri ci avessero visto lungo su di lui.

In grado di giocare sia da mezz'ala che da play, personalità, tecnica e visione di gioco di primissimo piano, questo giovane norvegese ha già avuto modo anche di allenarsi con la Prima Squadra. I vertici interisti puntano molto su di lui, il prossimo step è già scritto: l'esordio con la Primavera. Continuano di questo passo, il momento non tarderà ad arrivare.