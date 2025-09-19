UNDER 20 Domenica 21 settembre, ore 10:45 - Campionato, 5ª giornata: Atalanta vs INTER - Centro Sportivo Bortolotti, Zingonia (BG).
Inter, le gare del settore giovanile: Primavera contro l’Atalanta, U18 a Firenze
UNDER 19 FEMMINILE Domenica 21 settembre, ore 12:30 - Campionato, 1ª giornata: INTER vs Genoa - KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 18 Lunedì 22 settembre, ore 11:00 - Campionato, 3ª giornata: Fiorentina vs INTER - Viola Park, Bagno a Ripoli (FI).
UNDER 17 Domenica 21 settembre, ore 15:00 - Campionato, 5ª giornata: INTER vs Cremonese -KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 17 FEMMINILE Sabato 20 settembre, ore 10:00 - INTER vs Macallesi 1927 - Centro sportivo Enotria, Milano.
UNDER 16 Sabato 20 settembre, ore 15:00 - Campionato, 2ª giornata: Cagliari vs INTER - CRAI Sport Center, Assemini (CA).
UNDER 15 Sabato 20 settembre, ore 11:00 - Campionato, 2ª giornata: Cagliari vs INTER - CRAI Sport Center, Assemini (CA).
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 21 settembre, ore 11:00 - INTER vs Macallesi 1927 - Centro sportivo Enotria, Milano.
