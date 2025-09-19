FC Inter 1908
Inter, le gare del settore giovanile: Primavera contro l'Atalanta, U18 a Firenze

inter primavera

Inter, le gare del settore giovanile: Primavera contro l’Atalanta, U18 a Firenze

Inter, le gare del settore giovanile: Primavera contro l’Atalanta, U18 a Firenze - immagine 1
Il programma del weekend delle formazioni del vivaio nerazzurro: date, luoghi e orari di tutte le partite previste
UNDER 20 Domenica 21 settembre, ore 10:45 - Campionato, 5ª giornata: Atalanta vs INTER - Centro Sportivo Bortolotti, Zingonia (BG).

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 21 settembre, ore 12:30 - Campionato, 1ª giornata: INTER vs Genoa - KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 18 Lunedì 22 settembre, ore 11:00 - Campionato, 3ª giornata: Fiorentina vs INTER - Viola Park, Bagno a Ripoli (FI).

UNDER 17 Domenica 21 settembre, ore 15:00 - Campionato, 5ª giornata: INTER vs Cremonese -KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 20 settembre, ore 10:00 - INTER vs Macallesi 1927 - Centro sportivo Enotria, Milano.

UNDER 16 Sabato 20 settembre, ore 15:00 - Campionato, 2ª giornata: Cagliari vs INTER - CRAI Sport Center, Assemini (CA).

UNDER 15 Sabato 20 settembre, ore 11:00 - Campionato, 2ª giornata: Cagliari vs INTER - CRAI Sport Center, Assemini (CA).

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 21 settembre, ore 11:00 - INTER vs Macallesi 1927 - Centro sportivo Enotria, Milano.

(inter.it)

