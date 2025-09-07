L'Inter blinda un altro dei suoi giovani talenti: Thomas Lissi, terzino destro classe 2008, prodotto del vivaio nerazzurro e da tempo nel giro delle varie Nazionali giovanili, ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Sono qui da 9 anni e poter continuare questo percorso significa molto per me. Un grazie speciale alla mia famiglia per il sostegno e al club per la fiducia e l'opportunità di crescere in questi colori. Questo è solo l'inizio".