L'Inter ha annunciato il prolungamento di contratto di tre elementi del settore giovanile, impegnati anche con l'Under 23 in questa stagione.
UFFICIALE – Inter, annunciati i rinnovi di Kamate, Zuberek e Maye: la nota del club
L'Inter ha annunciato il prolungamento di contratto di tre elementi del settore giovanile, impegnati anche con l'Under 23 in questa stagione
"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale per il prolungamento dei contratti di Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek", si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro.
Yvan Maye, difensore classe 2006, ha già totalizzato 4 presenze in stagione. Issiaka Kamate, attaccante franco-ivoriano classe 2004, vanta già 5 presenze e un gol in Coppa Italia Serie C, stesso score di Jan Zuberek, attaccante polacco classe 2004.
