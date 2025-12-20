UNDER 19 FEMMINILE Domenica 21 dicembre, ore 15:30 – Campionato, 9ª giornata: Inter-Fiorentina – Konami Football Centre, Milano
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera Inter, il programma del settore giovanile: U16 e U15 affrontano il Verona
inter primavera
Inter, il programma del settore giovanile: U16 e U15 affrontano il Verona
Le formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro scenderanno in campo domenica: luoghi e orari dei match
UNDER 18 Domenica 21 dicembre, ore 15:30 - Campionato, 16ª giornata: Genoa-Inter
UNDER 16 Domenica 21 dicembre, ore 13:30 - Campionato: Inter-Hellas Verona - Konami Football Centre, Milano
UNDER 15 Domenica 21 dicembre, ore 11:30 - Campionato: Inter-Hellas Verona - Konami Football Centre, Milano
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA