Inter, il programma del settore giovanile: Primavera con il Frosinone, U17 a Monza

Tutte le gare del weekend delle formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro: date, luoghi e orari
UNDER 20 Sabato 1 novembre, ore 13:00 – Campionato, 10ª giornata: INTER-Frosinone - Konami Women and Youth Football Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 2 novembre, ore 14:30 - Coppa Italia, INTER-Parma - Konami Women and Youth Football Centre, Milano.

UNDER 17 Sabato 1 novembre, ore 15:00 – Campionato: Monza-INTER - Centro Sportivo “Monzello”, Monza.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 1 novembre, Ore 17:00 - Amichevole, INTER-Como - Konami Women and Youth Football Centre, Milano.

Domenica 2 novembre, ore 09:00 – Campionato: Afforese-INTER - Centro Sportivo Bovisasca, Milano.

UNDER 16 Domenica 2 novembre, ore 16:00 – Campionato: Venezia-INTER – Centro Sportivo “Talercio”, Venezia (VE).

UNDER 15 Domenica 2 novembre, ore 14:00 – Campionato, Venezia-INTER – Centro Sportivo “Talercio”, Venezia (VE).

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 2 novembre, ore 09:00 - Campionato, San Crisostomo-INTER- Centro sportivo Cambini Fossati, Milano.

