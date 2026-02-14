UNDER 20Domenica 15 febbraio, ore 11:00 – Campionato: Inter-Roma – KONAMI Football Centre, Milano.
Inter, il programma del settore giovanile: Primavera contro la Roma, U17 a Padova
UNDER 19 FEMMINILE Domenica 15 febbraio, ore 14:30 – Campionato: Sassuolo-Inter – C.S. “Graziano Ferrari”, Fiorano Modenese (MO).
UNDER 18 Domenica 15 febbraio, ore 12:00 – Campionato: Torino-Inter – Stadio “V. Mazzola”, Orbassano (TO).
UNDER 17 Lunedì 16 febbraio, ore 15:00 – Campionato: Padova-Inter – Campo Sportivo “Senza Frontiere”, Abano Terme (PD).
UNDER 17 FEMMINILE Sabato 14 febbraio, ore 16:00 – Fase interregionale: Inter-Milan – C.S. Enotria, Milano.
UNDER 16 Sabato 14 febbraio, ore 14:30 – Campionato: Inter-Cremonese – KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 15 Sabato 14 febbraio, ore 16:30 – Campionato: Inter-Cremonese – KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 15 febbraio, ore 11:00 – Fase interregionale: Inter-UESSE Sarnico – C.S. Enotria, Milano.
