Inter, il programma del settore giovanile: Primavera contro la Roma, U17 a Padova

Date, luoghi e orari di tutte le partite del fine settimana delle formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro
Fabio Alampi 

UNDER 20Domenica 15 febbraio, ore 11:00 – Campionato: Inter-Roma – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 15 febbraio, ore 14:30 – Campionato: Sassuolo-Inter – C.S. “Graziano Ferrari”, Fiorano Modenese (MO).

UNDER 18 Domenica 15 febbraio, ore 12:00 – Campionato: Torino-Inter – Stadio “V. Mazzola”, Orbassano (TO).

UNDER 17 Lunedì 16 febbraio, ore 15:00 – Campionato: Padova-Inter – Campo Sportivo “Senza Frontiere”, Abano Terme (PD).

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 14 febbraio, ore 16:00 – Fase interregionale: Inter-Milan – C.S. Enotria, Milano.

UNDER 16 Sabato 14 febbraio, ore 14:30 – Campionato: Inter-Cremonese – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 Sabato 14 febbraio, ore 16:30 – Campionato: Inter-Cremonese – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 15 febbraio, ore 11:00 – Fase interregionale: Inter-UESSE Sarnico – C.S. Enotria, Milano.

