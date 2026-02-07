FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Cagliari, l’U18 ospita la Fiorentina

inter primavera

Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Cagliari, l’U18 ospita la Fiorentina

Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Cagliari, l’U18 ospita la Fiorentina - immagine 1
Tutte le date, gli orari e i luoghi delle partite delle formazinoi maschili e femminili del vivaio nerazzurro
Fabio Alampi Redattore 

UNDER 20 Domenica 8 febbraio, ore 11:00 – Campionato: Cagliari-Inter – CRAI Sport Center, Assemini (CA).

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 8 febbraio, ore 17:00 – Campionato: Brescia-Inter – C.S. “Mario Rigamonti”, Buffalora (BS).

Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Cagliari, l’U18 ospita la Fiorentina- immagine 2
Getty Images

UNDER 18 Domenica 8 febbraio, ore 11:00 – Campionato: Inter-Fiorentina – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 8 febbraio, ore 15:00 – Fase interregionale: Como 1907-Inter – C.S. Comunale, Casnate con Bernate (CO).

Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Cagliari, l’U18 ospita la Fiorentina- immagine 3
Getty Images

UNDER 16 Domenica 8 febbraio, ore 16:00 – Campionato: Padova-Inter – Centro Tecnico Federale, Noventa Padovana (PD).

UNDER 15 Domenica 8 febbraio, ore 14:00 – Campionato: Padova-Inter – Centro Tecnico Federale, Noventa Padovana (PD).

(inter.it)

Leggi anche
L’Inter apre due Academy in Australia. Adornato: “Tappa significativa”
Scopriamo Matheo Arntzen: convocato dalla Norvegia U17, ecco perché l’Inter ci punta forte

© RIPRODUZIONE RISERVATA