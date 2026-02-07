UNDER 20 Domenica 8 febbraio, ore 11:00 – Campionato: Cagliari-Inter – CRAI Sport Center, Assemini (CA).
Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Cagliari, l’U18 ospita la Fiorentina
Tutte le date, gli orari e i luoghi delle partite delle formazinoi maschili e femminili del vivaio nerazzurro
UNDER 19 FEMMINILE Domenica 8 febbraio, ore 17:00 – Campionato: Brescia-Inter – C.S. “Mario Rigamonti”, Buffalora (BS).
UNDER 18 Domenica 8 febbraio, ore 11:00 – Campionato: Inter-Fiorentina – KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 8 febbraio, ore 15:00 – Fase interregionale: Como 1907-Inter – C.S. Comunale, Casnate con Bernate (CO).
UNDER 16 Domenica 8 febbraio, ore 16:00 – Campionato: Padova-Inter – Centro Tecnico Federale, Noventa Padovana (PD).
UNDER 15 Domenica 8 febbraio, ore 14:00 – Campionato: Padova-Inter – Centro Tecnico Federale, Noventa Padovana (PD).
