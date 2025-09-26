UNDER 20 Venerdì 26 settembre, ore 18:30 - Campionato, 6ª giornata: INTER vs Juventus - KONAMI Football Centre, Milano.
inter primavera
Inter, il programma del settore giovanile: Primavera contro la Juventus, U18 contro il Torino
UNDER 19 FEMMINILE Domenica 28 settembre, ore 15:00 - Campionato, 2ª giornata: Parma vs INTER - Centro Sportivo "Il Noce - Campo B", Noceto (PR).
UNDER 18 Domenica 28 settembre, ore 15:30 - Campionato, 4ª giornata: INTER vs Torino - KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 28 settembre, ore 09:30 - Bresso vs INTER - Centro sportivo comunale, Bresso (MI).
UNDER 16 Domenica 28 settembre, ore 13:00 - Campionato, 3ª giornata: INTER vs Udinese - KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 15 Domenica 28 settembre, ore 11:00 - Campionato, 3ª giornata: INTER vs Udinese - KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 15 FEMMINILE Sabato 27 settembre, ore 14:30 - FC Milanese 1902 vs INTER - Centro sportivo comunale "G.P. Squeri", San Donato Milanese (MI).
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA