Prima sconfitta stagionale per l'Inter U18 che, dopo il pareggio contro il Frosinone e il successo contro il Napoli, perde 2-1 contro il Fiorentina nel posticipo della terza giornata di campionato. Padroni di casa in vantaggio al 16' con Mataran, pareggio nerazzurro con D'Agostino al 25' su calcio di rigore. Nella ripresa, al 69', il gol di Cianciulli che consegna i 3 punti ai viola.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera U18, l’Inter perde 2-1 contro la Fiorentina: non basta il rigore di D’Agostino
inter primavera
U18, l’Inter perde 2-1 contro la Fiorentina: non basta il rigore di D’Agostino
Prima sconfitta stagionale per i nerazzurri di Fautario, che perdono nel posticipo della terza giornata di campionato
© RIPRODUZIONE RISERVATA