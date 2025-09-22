FC Inter 1908
U18, l’Inter perde 2-1 contro la Fiorentina: non basta il rigore di D’Agostino

Prima sconfitta stagionale per i nerazzurri di Fautario, che perdono nel posticipo della terza giornata di campionato
Prima sconfitta stagionale per l'Inter U18 che, dopo il pareggio contro il Frosinone e il successo contro il Napoli, perde 2-1 contro il Fiorentina nel posticipo della terza giornata di campionato. Padroni di casa in vantaggio al 16' con Mataran, pareggio nerazzurro con D'Agostino al 25' su calcio di rigore. Nella ripresa, al 69', il gol di Cianciulli che consegna i 3 punti ai viola.

