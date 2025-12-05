UNDER 20 Sabato 6 dicembre, ore 13:00 – Campionato, 14ª giornata: Bologna – Inter U20 – Granarolo Youth Centre, Crespellano (BO).
Tutte le gare delle formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro nel fine settimana: date, luoghi e orari
UNDER 19 FEMMINILE Domenica 7 dicembre, ore 12:00 - Campionato: Roma-Inter - Centro di preparazione Olimpica acqua Acetosa "Giulio Onesti".
UNDER 18 Domenica 7 dicembre, ore 10:30 – Campionato, 14ª giornata: Cagliari-Inter
UNDER 17 Lunedì 8 dicembre, ore 14:30 – Campionato: Hellas Verona-Inter
UNDER 17 FEMMINILE Sabato 6 dicembre, ore 16:45 – Campionato: Inter-Agrisport
UNDER 16 Domenica 7 dicembre, ore 10:00 – Messi Cup
UNDER 15 Domenica 7 dicembre, ore 11:00 – Campionato: Inter-Atalanta – Konami Football Centre, Milano.
(inter.it)
