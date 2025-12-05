FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Bologna, U18 a Cagliari

inter primavera

Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Bologna, U18 a Cagliari

Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Bologna, U18 a Cagliari - immagine 1
Tutte le gare delle formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro nel fine settimana: date, luoghi e orari
Fabio Alampi Redattore 

UNDER 20 Sabato 6 dicembre, ore 13:00 – Campionato, 14ª giornata: Bologna – Inter U20 – Granarolo Youth Centre, Crespellano (BO).

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 7 dicembre, ore 12:00 - Campionato: Roma-Inter - Centro di preparazione Olimpica acqua Acetosa "Giulio Onesti".

Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Bologna, U18 a Cagliari- immagine 2
Getty Images

UNDER 18 Domenica 7 dicembre, ore 10:30 – Campionato, 14ª giornata: Cagliari-Inter

UNDER 17 Lunedì 8 dicembre, ore 14:30 – Campionato: Hellas Verona-Inter

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 6 dicembre, ore 16:45 – Campionato: Inter-Agrisport

Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Bologna, U18 a Cagliari- immagine 3
Getty Images

UNDER 16 Domenica 7 dicembre, ore 10:00 – Messi Cup

UNDER 15 Domenica 7 dicembre, ore 11:00 – Campionato: Inter-Atalanta – Konami Football Centre, Milano.

(inter.it)

Leggi anche
U18, quinta vittoria consecutiva per l’Inter: battuto 3-0 il Lecce, ancora in gol Strand
Inter, il programma del settore giovanile: derby per la Primavera, l’U18 sfida il Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA