Non si ferma la marcia dell'Inter U18: i ragazzi di Fautario battono 3-0 il Lecce e conquistano la quinta vittoria consecutiva, salendo così al secondo posto in classifica, a 2 punti dalla capolista Roma (ma con una gara in meno).
I nerazzurri di Fautario salgono al secondo posto in classifica, a -2 dalla vetta: doppietta di D'Agostino, chiude i conti il norvegese
Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, i nerazzurri prendono il largo nella ripresa: D'Agostino sblocca il punteggio al 59' con un colpo di testa su cross di Sorino, per poi firmare la sua personale doppietta al 68' su suggerimento di Moressa. Al 76' l'Inter chiude i conti con Strand, appena entrato dalla panchina: per l'attaccante norvegese si tratta della seconda rete nelle ultime tre partite.
