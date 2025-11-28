UNDER 20 Domenica 30 novembre, ore 13:00 – Campionato, 13ª giornata: Inter U20 – AC Milan -Konami Football Centre, Milano.
Inter, il programma del settore giovanile: derby per la Primavera, l’U18 sfida il Lecce
Tutte le gare che vedranno impegnate le formazioni del vivaio maschile e femminile dei nerazzurri: date, luoghi e orari
UNDER 18 Lunedì 1 dicembre, ore 11:00 – Campionato, 13ª giornata:: Inter-Lecce - Konami Football Centre, Milano.
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 30 novembre, ore 09:30 – Campionato: Rondinella ASD 1955 – Inter U17 W - Centro sportivo Don Remo Conti, Sesto San Giovanni (MI).
UNDER 16 Sabato 29 novembre, ore 15:00 - Amichevole: Inter – Alcione Milano
UNDER 15 FEMMINILE Sabato 29 novembre, ore 15:00 – Campionato: Sportinzona Melina Miele – Inter U15 W - Centro sportivo Cameroni, Milano.
