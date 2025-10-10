UNDER 19 FEMMINILE Domenica 12 ottobre, ore 13:00 - Campionato, 4ª giornata: INTER vs Sassuolo - KONAMI Football Centre, Milano.
Inter, il programma del settore giovanile: derby per l’U18, l’U17 ospita il Padova
Tutte le partite delle squadre del vivaio nerazzurro: turno di stop per l'U23, campionato fermo per la Primavera
UNDER 18 Lunedì 13 ottobre, ore 15:30 - Campionato, 5ª giornata: INTER vs Milan - KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 17 FEMMINILE Sabato 11 ottobre, ore 16:45 - INTER vs CUS Bicocca - Centro sportivo Enotria, Milano.
UNDER 17 Domenica 12 ottobre, ore 15:00 - Campionato: INTER vs Padova - KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 16 Domenica 12 ottobre, ore 13:00 - Campionato, 5ª giornata: CremonesevsINTER - Centro Sportivo "Giovanni Arvedi", Cremona.
UNDER 15 Domenica 12 ottobre, ore 11:00 - Campionato, 5ª giornata: Cremonese vsINTER - Centro Sportivo "Giovanni Arvedi", Cremona.
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 12 ottobre, ore 11:00 - INTER vs Rondo Dinamo - Centro sportivo Enotria, Milano.
