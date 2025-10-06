Prosegue il difficile inizio di stagione dell'Inter U15: i ragazzi di Solivellas perdono anche contro il Padova e ottengono la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. o-1 il risultato finale, con i nerazzurri che scivolano al terz'ultimo posto in classifica.
U15, l’Inter perde anche contro il Padova: terza sconfitta nelle prime 4 giornate
Inizio di stagione difficile per i ragazzi di Solivellas, battuti anche dai biancoscudati con il punteggio di 0-1
