FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera U15, l’Inter perde anche contro il Padova: terza sconfitta nelle prime 4 giornate

inter primavera

U15, l’Inter perde anche contro il Padova: terza sconfitta nelle prime 4 giornate

U15, l’Inter perde anche contro il Padova: terza sconfitta nelle prime 4 giornate - immagine 1
Inizio di stagione difficile per i ragazzi di Solivellas, battuti anche dai biancoscudati con il punteggio di 0-1
Fabio Alampi Redattore 

Prosegue il difficile inizio di stagione dell'Inter U15: i ragazzi di Solivellas perdono anche contro il Padova e ottengono la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. o-1 il risultato finale, con i nerazzurri che scivolano al terz'ultimo posto in classifica.

Leggi anche
U16, solo un pareggio per l’Inter: 1-1 contro il Padova, a segno Castellarin
U18, l’Inter vince 2-3 nel finale sul campo del Verona: gol al 90′ di La Torre

© RIPRODUZIONE RISERVATA