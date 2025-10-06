Pareggio casalingo per l'Inter U16, che non va oltre l'1-1 contro il Padova. Per i ragazzi di Dellafiore va a segno Castellarin. I nerazzurri salgono così a quota 7 punti dopo le prime quattro giornate, mantenendo il quarto posto in classifica alle spalle di Atalant, Como (entrambe a punteggio pieno) e Milan.
I nerazzurri di Dellafiore vengono fermati in casa dalla formazione veneta: 7 punti e quarto posto in classifica
