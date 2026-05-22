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fcinter1908 inter primavera Inter, il programma del settore giovanile: oggi sfida playoff per la Primavera
inter primavera
Inter, il programma del settore giovanile: oggi sfida playoff per la Primavera
Date, luoghi e orari delle partite che vedranno coinvolte le formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro
UNDER 20 Venerdì 22 maggio, ore 18:00 – 1° turno Fasi Finali: Cesena-Inter – Stadio Dino Manuzzi, Cesena.
UNDER 19 FEMMINILE Sabato 23 maggio, ore 15:00 - Amichevole: Inter-Pro Sesto - KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 18 Domenica 24 maggio, ore 11:00 – Campionato, 37ª giornata: Lazio-Inter – Centro Sportivo "La Borghesiana", Roma.
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 24 maggio, ore 11:30 – 3a Giornata Fase Nazionale Campionato U17: Inter-Uesse Sarnico – KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 24 maggio, ore 15:30 – Campionato, 14ª giornata Fase Interregionale: Atalanta-Inter – Centro Sportivo Comunale, Brembate.
(inter.it)
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