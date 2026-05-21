Finale incredibile nel primo match dei playoff del campionato Primavera: il Bologna batte in rimonta la Roma con un gol allo scadere e si regala la semifinale contro la Fiorentina, prima in classifica al termine della regular season. Harakiri dei giallorossi, a cui bastava anche un pareggio e che erano pure passati in vantaggio con Marchetti al 36'. Nella ripresa i felsinei trovano il pareggio con Castaldo al 54', e al 90' esplodono di gioia con la zampata di Lo Monaco per il definitivo 1-2.