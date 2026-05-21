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fcinter1908 inter primavera Primavera, Roma-Bologna 1-2: rimonta rossoblu, sarà semifinale contro la Fiorentina

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Primavera, Roma-Bologna 1-2: rimonta rossoblu, sarà semifinale contro la Fiorentina

Primavera, Roma-Bologna 1-2: rimonta rossoblu, sarà semifinale contro la Fiorentina - immagine 1
Successo all'ultimo respiro per i ragazzi di Morrone, che si regalano la sfida con la capolista della regular season
Fabio Alampi Redattore 

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Finale incredibile nel primo match dei playoff del campionato Primavera: il Bologna batte in rimonta la Roma con un gol allo scadere e si regala la semifinale contro la Fiorentina, prima in classifica al termine della regular season. Harakiri dei giallorossi, a cui bastava anche un pareggio e che erano pure passati in vantaggio con Marchetti al 36'. Nella ripresa i felsinei trovano il pareggio con Castaldo al 54', e al 90' esplodono di gioia con la zampata di Lo Monaco per il definitivo 1-2.

Domani appuntamento con Cesena-Inter, seconda gara dei playoff: i nerazzurri di Carbone possono solo vincere nei tempi regolamentari per garantirsi il passaggio del turno. La vincente di questo confronto se la vedrà poi con il Parma.

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