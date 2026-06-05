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inter primavera
Inter, il programma del settore giovanile: torna l’U17, semifinali per U16 e U15
UNDER 19 FEMMINILE Giovedì 4 giugno, ore 17:30- Amichevole: Inter-Juventus - KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 18 Sabato 6 giugno, ore 17:00 - Amichevole: Inter-Brescia- KONAMI Football Centre, Milano. Giovedì 11 giugno, ore 20:30 - Semifinale Playoff: Inter-Torino - Stadio “Valentino Mazzola” Santarcangelo di Romagna
UNDER 17 Mercoledì 10 giugno, ore 17:00 - Playoff, andata quarti di finale: Hellas Verona-Inter – Antistadio Hellas Verona, Verona
UNDER 16 Mercoledì 10 giugno, ore 11:00 – Playoff, semifinale andata: Inter-Roma – KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 15 Domenica 7 giugno, ore 11:00 – Playoff, semifinale andata: Inter-Empoli – KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 31 maggio, ore 16:00 – Playoff, ritorno quarti di finale: Inter-Sampdoria (andata 5-1) – KONAMI Football Centre, Milano.
(inter.it)
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