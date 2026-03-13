UNDER 20 Sabato 14 marzo, ore 11:00 – Campionato: Torino-Inter – Stadio “Valentino Mazzola”, Orbassano (TO).
FC Inter 1908
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fcinter1908 inter primavera Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Torino, l’U17 ospita il Cagliari
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Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Torino, l’U17 ospita il Cagliari
Date, luoghi e orari di tutte le partite del weekend delle formazioni maschili e femminili del vivavio nerazzurro
UNDER 19 FEMMINILE Domenica 15 marzo, ore 14:30 – Campionato Primavera 1 Femminile: Hellas Verona-Inter – Stadio “Olivieri – Sinergy Stadium”, Verona.
UNDER 17 Sabato 14 marzo, ore 15:00 – Campionato: Inter-Cagliari – KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 17 FEMMINILE Sabato 14 marzo, ore 16:00 – Fase interregionale: Inter-Como 1907 – C.S. Enotria, Milano.
UNDER 16 Domenica 15 marzo, ore 14:00 – Campionato: Inter-Monza – KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 15 Domenica 15 marzo, ore 16:00 – Campionato: Inter-Monza – KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 15 marzo, ore 11:00 – Fase interregionale: Inter-Cremonese – C.S. Enotria, Milano.
(inter.it)
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