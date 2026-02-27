Dopo aver affrontato la Slovenia a gennaio – una vittoria per 1-0 e un pareggio per 2-2 – e la Cechia a febbraio – un successo per 1-0 e un altro per 3-2 in rimonta –, entrambe a Novarello, la Nazionale Under 15 tornerà in campo martedì 3 (ore 15, diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 5 marzo (ore 10.30) per un prestigioso test amichevole contro i pari età della Spagna, in programma al Riano Athletic Center, lo stesso impianto che, questo mese, ha ospitato il doppio confronto amichevole dell’Under 18 con l’Ucraina – un pareggio per 2-2 e una sconfitta per 1-0 – e quello dell’Under 16 con il Belgio – un pareggio per 1-1 e una netta vittoria per 6-0.