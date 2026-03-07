UNDER 20 Domenica 8 marzo, ore 13:00 – Campionato, 29ª giornata: Inter-Fiorentina – KONAMI Football Centre, Milano.
Date, luoghi e orari di tutte le partite del weekend delle formazioni maschili e femminili del vivavio nerazzurro
UNDER 18 Sabato 7 marzo, ore 15:00 – Campionato, 26ª giornata: Inter-Atalanta – KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 17 Domenica 8 marzo, ore 15:00 – Campionato, 21ª giornata: Atalanta-Inter – Centro Sportivo Bortolotti, Ciserano (BG).
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 8 marzo, ore 11:30 – Fase interregionale, 5ª giornata: Como Women-Inter – Centro Sportivo Comunale, Bregnano (CO).
UNDER 16 Sabato 7 marzo, ore 12:00 – Campionato, 21ª giornata: Milan-Inter – Centro Sportivo Vismara, Milano.
UNDER 15 Domenica 8 marzo, ore 14:00 – Campionato, 21ª giornata: Milan-Inter – Centro Sportivo Vismara, Milano.
UNDER 15 FEMMINILE Martedì 3 marzo, ore 21:15 – Torneo Bracco Cup – Centro Sportivo Enotria, Milano.
