Inter, il programma del settore giovanile: derby per U16 e U15, la Primavera sfida la Fiorentina

Date, luoghi e orari di tutte le partite del weekend delle formazioni maschili e femminili del vivavio nerazzurro
UNDER 20 Domenica 8 marzo, ore 13:00 – Campionato, 29ª giornata: Inter-Fiorentina – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 18 Sabato 7 marzo, ore 15:00 – Campionato, 26ª giornata: Inter-Atalanta – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 17 Domenica 8 marzo, ore 15:00 – Campionato, 21ª giornata: Atalanta-Inter – Centro Sportivo Bortolotti, Ciserano (BG).

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 8 marzo, ore 11:30 – Fase interregionale, 5ª giornata: Como Women-Inter – Centro Sportivo Comunale, Bregnano (CO).

UNDER 16 Sabato 7 marzo, ore 12:00 – Campionato, 21ª giornata: Milan-Inter – Centro Sportivo Vismara, Milano.

UNDER 15 Domenica 8 marzo, ore 14:00 – Campionato, 21ª giornata: Milan-Inter – Centro Sportivo Vismara, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Martedì 3 marzo, ore 21:15 – Torneo Bracco Cup – Centro Sportivo Enotria, Milano.

