Date, luoghi e orari delle partite che vedranno coinvolte le formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro
VIDEO FCIN1908 / Inter Primavera, Bigica: "C'è rammarico per il risultato. I ragazzi bravi a..."
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UNDER 20 Sabato 17 ottobre, ore 13:00 - Campionato, 7ª giornata: Lazio-Inter - Centro Sportivo Francesca Gianni, Roma.
UNDER 19 FEMMINILE Sabato 17 ottobre, ore 17:30 - Campionato, 7ª giornata: Inter-Genoa - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 18 Domenica 18 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 7ª giornata: Inter-Hellas Verona - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 17 Sabato 17 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 6ª giornata: Inter-LR Vicenza - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 18 ottobre, ore 12:00 - Campionato, 4ª giornata: Como 1907-Inter - Centro Sportivo Eracle Casnate, Casnate con Bernate (CO).
UNDER 16 Domenica 18 ottobre, ore 13:00 - Campionato, 6ª giornata: Atalanta-Inter - Centro Sportivo Bortolotti, Ciserano (BG).
UNDER 15 Domenica 18 ottobre, ore 11:00 - Campionato, 6ª giornata: Atalanta-Inter - Centro Sportivo Bortolotti, Ciserano (BG).
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 18 ottobre, ore 14:30 - Campionato, 4ª giornata: Como 1907-Inter - Centro Sportivo Eracle Casnate, Casnate con Bernate (CO).
(inter.it)
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