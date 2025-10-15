Il giovane portiere classe 2009 sta facendo parlare di sè ad Interello, e quest'oggi si è allenato con la Prima Squadra

Uno come lui non poteva passare di certo inosservato: 2 metri di altezza, capello biondo, sguardo da duro che dimostra ben di più dei suoi soli 16 anni di età. Ad Appiano Gentile, in occasione dell'allenamento odierno della Prima Squadra dell'Inter, c'era anche Henrikas Adomavicius. Un gigante arrivato dalla Lituania che in poco tempo sta bruciando le tappe con la maglia nerazzurra.

Arrivato a Milano nel febbraio del 2025 dal Kauno Zalgiris, dopo aver superato un provino a fine 2024, Adomavicius è stato inserito nella rosa dell'U16 interista, insieme ai coetanei, ma ben presto si è affacciato anche più su, ottenendo anche una convocazione in U18 ad aprile, a nemmeno due mesi dall'ufficialità del suo trasferimento.

In estate il promettente classe 2009 ha compiuto un ulteriore step in avanti, e in questa stagione è titolare - da sotto età - dell'Inter U18, con 4 presenze dal 1' nelle prime 6 giornate di campionato (le altre due saltate per impegni con la Lituania U17). Oltre a questo ha già collezionato una panchina con la Primavera, in occasione dell'ultima gara contro la Lazio, e oggi si è potuto allenare sotto gli occhi di Cristian Chivu e del suo staff.

Freddissimo tra i pali, dotato di una discreta mobilità e reattività nonostante l'altezza e di una grande personalità, Adomavicius sta sfruttando al meglio la possibilità di allenarsi e di seguire i consigli di un maestro come Samir Handanovic, ex portiere e capitano dell'Inter e attuale allenatore dell'U17 nerazzurra. Tutto questo in attesa dei prossimi step della sua ancora giovanissima carriera.