FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera U18, l’Inter di Fautario si aggiudica il derby di Milano: Milan battuto 2-1

inter primavera

U18, l’Inter di Fautario si aggiudica il derby di Milano: Milan battuto 2-1

U18, l’Inter di Fautario si aggiudica il derby di Milano: Milan battuto 2-1 - immagine 1
I nerazzurri si impongono nella stracittadina valevole come posticipo della sesta giornata: a segno Carrara e D'Agostino
Fabio Alampi Redattore 

Il derby U18 si tinge di nerazzurro: l'Inter di Fautario batte 2-1 il Milan e si porta in zona playoff, agganciando la quinta posizione in classifica a quota 10 punti. La formazione interista si porta in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con Carrara, nella ripresa arriva il raddoppio firmato D'Agostino. Inutile, nel finale, la rete della bandiera dei rossoneri.

Leggi anche
U17, l’Inter batte 3-0 il Padova e aggancia il terzo posto in classifica
Inter, il programma del settore giovanile: derby per l’U18, l’U17 ospita il Padova

© RIPRODUZIONE RISERVATA