Il derby U18 si tinge di nerazzurro: l'Inter di Fautario batte 2-1 il Milan e si porta in zona playoff, agganciando la quinta posizione in classifica a quota 10 punti. La formazione interista si porta in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con Carrara, nella ripresa arriva il raddoppio firmato D'Agostino. Inutile, nel finale, la rete della bandiera dei rossoneri.
I nerazzurri si impongono nella stracittadina valevole come posticipo della sesta giornata: a segno Carrara e D'Agostino
