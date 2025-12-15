FC Inter 1908
Inter, i risultati del weekend del settore giovanile: successi per U20 e U18

Conclusosi il weekend, andiamo a scoprire i risultati del weekend delle formazioni giovanili dell'Inter.
Alessandro De Felice
UNDER 20

Campionato, 15ª giornata: Inter-Cagliari 4-3

Reti: 28' Moressa, 49' El Mahboubi, 52' Moressa, 58' Zarate

UNDER 19 FEMMINILE

Campionato: Cesena-Inter 0-3

Reti: 15' pt Santoro, 1' st Corti, 12' st Bressan

UNDER 18

Campionato, 15ª giornata: Inter-Cremonese 3-2

Reti: 3' Carrara, 5' Franchi, 27' La Torre

UNDER 17

Campionato, 13ª giornata: Inter-Venezia 1-0

Rete: 26' Carboni

UNDER 17 FEMMINILE

Campionato U15 maschile: COB 91-Inter 0-2

Reti: 13' st Di Summa, 22' st rig. Artesani

UNDER 16

Messi Cup, prima giornata girone B: Inter-Manchester City 0-3

Messi Cup, seconda giornata girone B: Inter-Barcellona 0-3

Messi Cup, terza giornata girone B: Inter-River Plate 1-5

Rete: 41' Keqi

Messi Cup, Finale 7°-8° posto: Inter-Newell's Old Boys 1-1 (1-3 dcr)

Rete: 12' Castellarin

UNDER 15

Campionato, 12ª giornata Sudtirol-Inter POSTICIPATA A MERCOLEDÌ 17/12 ORE 14:00

UNDER 15 FEMMINILE

Campionato U14 maschile: San Giuliano-Inter 4-1

Rete: 21' pt Della Morte

 

