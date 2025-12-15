Conclusosi il weekend, andiamo a scoprire i risultati del weekend delle formazioni giovanili dell'Inter.
Inter, i risultati del weekend del settore giovanile: successi per U20 e U18
UNDER 20
Campionato, 15ª giornata: Inter-Cagliari 4-3
Reti: 28' Moressa, 49' El Mahboubi, 52' Moressa, 58' Zarate
UNDER 19 FEMMINILE
Campionato: Cesena-Inter 0-3
Reti: 15' pt Santoro, 1' st Corti, 12' st Bressan
UNDER 18
Campionato, 15ª giornata: Inter-Cremonese 3-2
Reti: 3' Carrara, 5' Franchi, 27' La Torre
UNDER 17
Campionato, 13ª giornata: Inter-Venezia 1-0
Rete: 26' Carboni
UNDER 17 FEMMINILE
Campionato U15 maschile: COB 91-Inter 0-2
Reti: 13' st Di Summa, 22' st rig. Artesani
UNDER 16
Messi Cup, prima giornata girone B: Inter-Manchester City 0-3
Messi Cup, seconda giornata girone B: Inter-Barcellona 0-3
Messi Cup, terza giornata girone B: Inter-River Plate 1-5
Rete: 41' Keqi
Messi Cup, Finale 7°-8° posto: Inter-Newell's Old Boys 1-1 (1-3 dcr)
Rete: 12' Castellarin
UNDER 15
Campionato, 12ª giornata Sudtirol-Inter POSTICIPATA A MERCOLEDÌ 17/12 ORE 14:00
UNDER 15 FEMMINILE
Campionato U14 maschile: San Giuliano-Inter 4-1
Rete: 21' pt Della Morte
