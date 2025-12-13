FC Inter 1908
Messi Cup, l’Inter U16 di Dellafiore chiude all’ottavo e ultimo posto

I nerazzurri tornano in Italia dopo aver partecipato a questo prestigioso torneo internazionale svoltosi a Miami
Fabio Alampi 

È terminata senza grandi risultati sul campo, ma con tanti ricordi da portare con sè, l'esperienza negli Stati Uniti dell'Inter U16. I nerazzurri di Paolo Hernan Dellafiore hanno chiuso all'ottavo e ultimo posto la Messi Cup, prima edizione di questo torneo giovanile internazionale nato dall'idea del fuoriclasse argentino.

L'Inter ha raccolto tre sconfitte in tre partite nella fase a gironi, perdendo contro 3-0 contro il Manchester City, 3-0 contro il Barcellona e 5-1 contro il River Plate. Successivamente, nella finale per il 7°/8° posto, ecco il ko ai rigori contro il Newell's Old Boys, dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari.

