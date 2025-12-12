Chiusa la Fase Campionato, l'Inter U20 prosegue il suo percorso nella UEFA Youth League 2025/26: la squadra di Carbone sfiderà il Colonia nei sedicesimi di finale in trasferta in gara unica il 3 / 4 febbraio.
inter primavera
Youth League, nei sedicesimi l’Inter sfiderà il Colonia
SEDICESIMI DI FINALE—
Chelsea FC (ENG) - PSV Eindhoven
SL Benfica (POR) - SK Slavia Praha (CZE)
Club Brugge KV (BEL) - AS Monaco (FRA)
Real Madrid C.F. (ESP) - Olympique de Marseille (FRA)
Villarreal CF (ESP) - Bayer 04 Leverkusen (GER)
Athletic Club (ESP) - Eintracht Frankfurt (GER)
AZ Alkmaar (NED) - Borussia Dortmund (GER)
Real Betis Balompié (ESP) - Tottenham Hotspur (ENG)
FC Dinamo-Minsk (BLR) - Paris Saint-Germain (FRA)
FC Dynamo Kyiv (UKR) - Atlético Madrid (ESP)
HJK Helsinki (FIN) - Manchester City (ENG)
FC Köln (GER) - FC Internazionale Milano (ITA)
Legia Warszawa (POL) - AFC Ajax (NED)
Maccabi Haifa FC (ISR) - FC Barcelona (ESP)
Puskás Akadémia FC (HUN) - Sporting Clube de Portogallo (POR)
MŠK Žilina (SVK) - Liverpool FC (ENG)
DATE SORTEGGI PARTITE A ELIMINAZIONE DIRETTA
Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 6 febbraio, Nyon
Ottavi di finale: 24/25 febbraio
Quarti di finale: 17/18 marzo
Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)
Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)
IL PERCORSO DEI NERAZZURRI—
L'Inter si è qualificata ai sedicesimi di finale della competizione europea con 11 punti in classifica frutto dei successi contro Union Saint-Gilloise, Kairat e Liverpool e dei due pareggi contro Ajax e Slavia Praga (2-2). Una sola sconfitta nel percorso della squadra di Carbone, quella della quinta giornata contro l'Atletico Madrid.
LA LEAGUE PHASE DELL'INTER—
GIORNATA 1
Ajax-INTER 1-1
GIORNATA 2
INTER-Slavia Praga 2-2
GIORNATA 3
Union SG-INTER 1-2
GIORNATA 4
INTER-Kairat Almaty 3-0
GIORNATA 5
Atletico Madrid-INTER 4-1
GIORNATA 6
INTER-Liverpool 5-0
