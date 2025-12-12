Youth League, nei sedicesimi l’Inter sfiderà il Colonia

IL PERCORSO DEI NERAZZURRI

L'Inter si è qualificata ai sedicesimi di finale della competizione europea con 11 punti in classifica frutto dei successi contro Union Saint-Gilloise, Kairat e Liverpool e dei due pareggi contro Ajax e Slavia Praga (2-2). Una sola sconfitta nel percorso della squadra di Carbone, quella della quinta giornata contro l'Atletico Madrid.