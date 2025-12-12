FC Inter 1908
Youth League, nei sedicesimi l’Inter sfiderà il Colonia

Youth League, nei sedicesimi l’Inter sfiderà il Colonia - immagine 1
la squadra di Carbone sfiderà il Colonia nei sedicesimi di finale in trasferta in gara unica il 3 o 4 febbraio
Matteo Pifferi 

Chiusa la Fase Campionato, l'Inter U20 prosegue il suo percorso nella UEFA Youth League 2025/26: la squadra di Carbone sfiderà il Colonia nei sedicesimi di finale in trasferta in gara unica il 3 / 4 febbraio.

SEDICESIMI DI FINALE

Chelsea FC (ENG) - PSV Eindhoven

SL Benfica (POR) - SK Slavia Praha (CZE)

Club Brugge KV (BEL) - AS Monaco (FRA)

Real Madrid C.F. (ESP) - Olympique de Marseille (FRA)

Villarreal CF (ESP) - Bayer 04 Leverkusen (GER)

Athletic Club (ESP) - Eintracht Frankfurt (GER)

AZ Alkmaar (NED) - Borussia Dortmund (GER)

Real Betis Balompié (ESP) - Tottenham Hotspur (ENG)

FC Dinamo-Minsk (BLR) - Paris Saint-Germain (FRA)

FC Dynamo Kyiv (UKR) - Atlético Madrid (ESP)

HJK Helsinki (FIN) - Manchester City (ENG)

FC Köln (GER) - FC Internazionale Milano (ITA)

Legia Warszawa (POL) - AFC Ajax (NED)

Maccabi Haifa FC (ISR) - FC Barcelona (ESP)

Puskás Akadémia FC (HUN) - Sporting Clube de Portogallo (POR)

MŠK Žilina (SVK) - Liverpool FC (ENG)

DATE SORTEGGI PARTITE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 6 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 24/25 febbraio

Quarti di finale: 17/18 marzo

Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

IL PERCORSO DEI NERAZZURRI

L'Inter si è qualificata ai sedicesimi di finale della competizione europea con 11 punti in classifica frutto dei successi contro Union Saint-Gilloise, Kairat e Liverpool e dei due pareggi contro Ajax e Slavia Praga (2-2). Una sola sconfitta nel percorso della squadra di Carbone, quella della quinta giornata contro l'Atletico Madrid.

LA LEAGUE PHASE DELL'INTER

GIORNATA 1

Ajax-INTER 1-1

GIORNATA 2

INTER-Slavia Praga 2-2

GIORNATA 3

Union SG-INTER 1-2

GIORNATA 4

INTER-Kairat Almaty 3-0

GIORNATA 5

Atletico Madrid-INTER 4-1

GIORNATA 6

INTER-Liverpool 5-0

 

