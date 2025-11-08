FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Roma, derby per U16 e U15

inter primavera

Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Roma, derby per U16 e U15

Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Roma, derby per U16 e U15 - immagine 1
Tutte le partite del weekend delle formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro: date, luoghi e orari
Fabio Alampi Redattore 

UNDER 20 Domenica 9 novembre, ore 13:00 – Campionato, 11ª giornata: Roma – INTER.

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 9 novembre, ore 12:30 – Coppa Italia, INTER-Milan - Konami Football Centre, Milano.

Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Roma, derby per U16 e U15- immagine 2
Getty Images

UNDER 18 Domenica 9 novembre, ore 15:00 – Campionato, Sassuolo – INTER – Mapei Football Center, Sassuolo (MO).

UNDER 17 Domenica 9 novembre, ore 14:00 – Campionato, Cagliari – INTER.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 8 novembre, ore 16:45 – Campionato, INTER-Nuova Bolgiano - Centro sportivo Enotria, Milano.

Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Roma, derby per U16 e U15- immagine 3
Getty Images

UNDER 16 Domenica 9 novembre, ore 15:00 – Campionato, INTER – AC Milan – Konami Football Centre, Milano.

UNDER 15 Sabato 8 novembre, ore 15:00 – Campionato: INTER – AC Milan – Konami Football Centre, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 9 novembre, ore 11:00 – Campionato, INTER-Cologno - Centro sportivo Enotria, Milano.

(inter.it)

Leggi anche
Inter, il programma del settore giovanile: Primavera con il Frosinone, U17 a Monza
Settore giovanile Inter: Primavera ma non solo, ecco tutte le partite del weekend

© RIPRODUZIONE RISERVATA