UNDER 20 Domenica 9 novembre, ore 13:00 – Campionato, 11ª giornata: Roma – INTER.
inter primavera
Inter, il programma del settore giovanile: Primavera a Roma, derby per U16 e U15
UNDER 19 FEMMINILE Domenica 9 novembre, ore 12:30 – Coppa Italia, INTER-Milan - Konami Football Centre, Milano.
UNDER 18 Domenica 9 novembre, ore 15:00 – Campionato, Sassuolo – INTER – Mapei Football Center, Sassuolo (MO).
UNDER 17 Domenica 9 novembre, ore 14:00 – Campionato, Cagliari – INTER.
UNDER 17 FEMMINILE Sabato 8 novembre, ore 16:45 – Campionato, INTER-Nuova Bolgiano - Centro sportivo Enotria, Milano.
UNDER 16 Domenica 9 novembre, ore 15:00 – Campionato, INTER – AC Milan – Konami Football Centre, Milano.
UNDER 15 Sabato 8 novembre, ore 15:00 – Campionato: INTER – AC Milan – Konami Football Centre, Milano.
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 9 novembre, ore 11:00 – Campionato, INTER-Cologno - Centro sportivo Enotria, Milano.
