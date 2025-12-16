Settima vittoria consecutiva per l'Inter U18, che batte anche la Cremonese e si porta in testa alla classifica in solitaria con 31 punti. I nerazzurri si impongono con il punteggio di 3-2: ai ragazzi di Fautario bastano meno di 30 minuti per indirizzare la partita, con le reti di Carrara, Franchi e La Torre. Tardiva la replica dei grigiorossi, che provano comunque a rimontare nella ripresa.
U18, Inter-Cremonese 3-2: settima vittoria consecutiva e primo posto in solitaria
I nerazzurri di Fautario non si fermano più: decisive le reti segnate da Carrara, Franchi e La Torre nel primo tempo
