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fcinter1908 inter primavera Inter U16, Dellafiore: “Nessuno ci ha regalato niente. Ai ragazzi ho detto…”

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Inter U16, Dellafiore: “Nessuno ci ha regalato niente. Ai ragazzi ho detto…”

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Il tecnico nerazzurro ha parlato così a poche ore dal calcio di inizio della finale scudetto contro la Juventus
Fabio Alampi Redattore 

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Paolo Hernan Dellafiore, tecnico dell'Inter U16, ha parlato a poche ore dal calcio di inizio della finale scudetto contro la Juventus: "Quello che ho detto ai miei ragazzi a inizio anno è che ci aspettava un percorso, alla fine del quale ognuno di loro fosse cresciuto.

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Getty Images

Penso e spero di aver trasmesso qualcosa che possa aver migliorato i ragazzi, non solo in campo, ma anche come uomini, perché penso che il calcio possa anche aiutarli nella vita di tutti i giorni. Essere in finale è una cosa importante, nessuno ci ha regalato niente e affronteremo una squadra forte e di qualità. Cercheremo di giocarcela con i nostri punti di forza e dando tutto, affinché i ragazzi si divertano e si godano questi momenti che si ricorderanno per sempre: è la loro finale".

(figc.it)

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