Il tecnico nerazzurro ha commentato il successo contro il Bologna che è valso la vittoria del campionato di categoria

Simone Fautario, tecnico dell'Inter U18, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC dopo la vittoria in finale contro il Bologna e la conquista dello Scudetto di categoria , il terzo per lui da allenatore dopo i due alla guida dell'U15 nerazzurra: "Siamo felici e soddisfatti per aver vinto una finale combattuta fino all'ultimo contro un ottimo Bologna a cui faccio i complimenti.

I ragazzi sono stati bravissimi a mantenere la lucidità: questo Scudetto è il giusto coronamento per il lavoro e i sacrifici fatti durante tutta la stagione. Un ringraziamento va anche a tutto lo staff che ha lavorato ogni giorno per far sì che i ragazzi potessero crescere e migliorare sotto l’aspetto umano, tecnico e caratteriale".