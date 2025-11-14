FC Inter 1908
Inter, il programma del settore giovanile: U18, U16 e U15 sfidano il Monza

inter primavera

Inter, il programma del settore giovanile: U18, U16 e U15 sfidano il Monza

Inter, il programma del settore giovanile: U18, U16 e U15 sfidano il Monza - immagine 1
Date, luoghi e orari delle partite del weekend delle formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro
UNDER 19 FEMMINILE Domenica 16 novembre, ore 11:15 – Campionato: Juventus-INTER - Allianz Training Centre, Vinovo (TO).

UNDER 18 Domenica 16 novembre, ore 12:30 – Campionato: INTER-Monza - Konami Football Centre, Milano.

Inter, il programma del settore giovanile: U18, U16 e U15 sfidano il Monza- immagine 2
UNDER 17 Domenica 16 novembre, ore 15:00 – Campionato: INTER-Como - Konami Football Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 15 novembre, ore 19:00 – Campionato: Rondo Dinamo-INTER - Centro sportivo comunale Marx, Sesto San Giovanni (MI).

UNDER 16 Sabato 15 novembre, ore 15:00 – Campionato: Monza-INTER - Centro Sportivo “Monzello”, Monza.

Inter, il programma del settore giovanile: U18, U16 e U15 sfidano il Monza- immagine 3
UNDER 15 Domenica 16 novembre, ore 11:00 – Campionato: Monza-INTER - Centro Sportivo “Monzello”, Monza.

UNDER 15 FEMMINILE Sabato 15 novembre, ore 16:00 – Campionato: Agrisport-INTER - AC Crescenzago, Milano.

