UNDER 19 FEMMINILE Domenica 16 novembre, ore 11:15 – Campionato: Juventus-INTER - Allianz Training Centre, Vinovo (TO).
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera Inter, il programma del settore giovanile: U18, U16 e U15 sfidano il Monza
inter primavera
Inter, il programma del settore giovanile: U18, U16 e U15 sfidano il Monza
Date, luoghi e orari delle partite del weekend delle formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro
UNDER 18 Domenica 16 novembre, ore 12:30 – Campionato: INTER-Monza - Konami Football Centre, Milano.
UNDER 17 Domenica 16 novembre, ore 15:00 – Campionato: INTER-Como - Konami Football Centre, Milano.
UNDER 17 FEMMINILE Sabato 15 novembre, ore 19:00 – Campionato: Rondo Dinamo-INTER - Centro sportivo comunale Marx, Sesto San Giovanni (MI).
UNDER 16 Sabato 15 novembre, ore 15:00 – Campionato: Monza-INTER - Centro Sportivo “Monzello”, Monza.
UNDER 15 Domenica 16 novembre, ore 11:00 – Campionato: Monza-INTER - Centro Sportivo “Monzello”, Monza.
UNDER 15 FEMMINILE Sabato 15 novembre, ore 16:00 – Campionato: Agrisport-INTER - AC Crescenzago, Milano.
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA