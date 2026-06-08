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fcinter1908 inter primavera Inter, segnali dal settore giovanile: vittorie in amichevole per U18 e U17

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Inter, segnali dal settore giovanile: vittorie in amichevole per U18 e U17

Inter, segnali dal settore giovanile: vittorie in amichevole per U18 e U17 - immagine 1
Le due formazioni nerazzurre hanno convinto nell'ultimo test prima delle sfide decisive dei playoff scudetto
Fabio Alampi Redattore 

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UNDER 19 FEMMINILE

Amichevole: Inter-Juventus 1-2

Reti: 57' Santoro

UNDER 18

Amichevole: Inter-Brescia 4-2

Reti: 57’ Sorino, 60’ e 71’(Rig) Strand, 66’ Slatina

UNDER 17

Amichevole: Inter-Enotria 7-0

Reti: 4' e 43' Owusu, 15' Nese, 28' Cassini, 61' Limido, 78' Maghlout, 85' Salviato

UNDER 15

Playoff, semifinale andata: Inter-Empoli 0-1

UNDER 15 FEMMINILE

Playoff, ritorno quarti di finale: Inter-Sampdoria 4-3 (andata 5-1)

Reti: 1' 1t Rizzotto, 14' 3t Rizzotto, 21' 3t Della Morte, 26 3t Giovannini

(inter.it)

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