Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera Inter, segnali dal settore giovanile: vittorie in amichevole per U18 e U17
inter primavera
Inter, segnali dal settore giovanile: vittorie in amichevole per U18 e U17
Le due formazioni nerazzurre hanno convinto nell'ultimo test prima delle sfide decisive dei playoff scudetto
UNDER 19 FEMMINILE
Amichevole: Inter-Juventus 1-2
Reti: 57' Santoro
UNDER 18
Amichevole: Inter-Brescia 4-2
Reti: 57’ Sorino, 60’ e 71’(Rig) Strand, 66’ Slatina
UNDER 17
Amichevole: Inter-Enotria 7-0
Reti: 4' e 43' Owusu, 15' Nese, 28' Cassini, 61' Limido, 78' Maghlout, 85' Salviato
UNDER 15
Playoff, semifinale andata: Inter-Empoli 0-1
UNDER 15 FEMMINILE
Playoff, ritorno quarti di finale: Inter-Sampdoria 4-3 (andata 5-1)
Reti: 1' 1t Rizzotto, 14' 3t Rizzotto, 21' 3t Della Morte, 26 3t Giovannini
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA