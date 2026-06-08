L'Italia U17 è ancora una volta sul tetto d'Europa: gli Azzurrini del ct Franceschini, dopo aver vinto l'Europeo nel 2024, si sono ripetuti ieri sera, battendo in finale il Belgio ai calci di rigore. Ancora una volta non è mancato un corposo contingente Inter: se due anni fa furoni Mosconi, Ballo e Mantini (oggi in forza al Grasshopper) alzare al cielo il trofeo, nella notte di Tallinn è toccato a Donato, Rocca e Puricelli. Scopriamo chi sono e qual è stato il loro ruolo con la Nazionale.