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fcinter1908 inter primavera Italia campione d’Europa U17: scopriamo gli interisti Donato, Rocca e Puricelli
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Italia campione d’Europa U17: scopriamo gli interisti Donato, Rocca e Puricelli
Gli Azzurrini del ct Franceschini sono saliti sul tetto d'Europa: tra loro ci sono anche 3 calciatori nerazzurri
L'Italia U17 è ancora una volta sul tetto d'Europa: gli Azzurrini del ct Franceschini, dopo aver vinto l'Europeo nel 2024, si sono ripetuti ieri sera, battendo in finale il Belgio ai calci di rigore. Ancora una volta non è mancato un corposo contingente Inter: se due anni fa furoni Mosconi, Ballo e Mantini (oggi in forza al Grasshopper) alzare al cielo il trofeo, nella notte di Tallinn è toccato a Donato, Rocca e Puricelli. Scopriamo chi sono e qual è stato il loro ruolo con la Nazionale.
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