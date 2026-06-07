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fcinter1908 inter primavera U15, l’Inter perde la semifinale di andata: l’Empoli vince 0-1, appuntamento tra una settimana

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U15, l’Inter perde la semifinale di andata: l’Empoli vince 0-1, appuntamento tra una settimana

U15, l’Inter perde la semifinale di andata: l’Empoli vince 0-1, appuntamento tra una settimana - immagine 1
I nerazzurri di Solivellas si arrendono in casa contro i toscani: decide la rete segnata nella ripresa da Merlin
Fabio Alampi Redattore 

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Si complica il cammino dell'Inter U15: i ragazzi di Solivellas perdono in casa con il punteggio di 0-1 contro l'Empoli nella semifinale di andata, e sono chiamati ora a ribaltare il risultato tra una settimana in Toscana per guadagnare l'accesso alla finalissima. Decisiva la rete segnata al 12' della ripresa da Merlin, che batte Spanò con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione.

U15, l’Inter perde la semifinale di andata: l’Empoli vince 0-1, appuntamento tra una settimana- immagine 2
Getty Images

Inter-Empoli 0-1

52' Merlin

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