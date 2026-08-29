Nuovo innesto per il futuro dell’Inter. Il club nerazzurro ha infatti messo le mani su Jokūbas Žebrauskas, talento lituano di 16 anni cresciuto nell’Academy dello Žalgiris Vilnius.

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Il giovane calciatore era arrivato in Italia già alcune settimane fa per firmare il contratto con l’Inter e, dopo il completamento delle pratiche relative al trasferimento internazionale, è stato ufficialmente registrato dal club nerazzurro. Nella scorsa stagione Žebrauskas ha giocato con la formazione Under 16 dello Žalgiris nel massimo campionato giovanile lituano ed è stato convocato anche dalla Nazionale della Lituania U16.

Il suo talento era già finito da tempo nel mirino di alcuni club italiani. Alla fine del 2025, infatti, Žebrauskas aveva trascorso un periodo in Italia sostenendo un provino con il Sassuolo. Alla fine, però, è stata l’Inter a convincersi maggiormente delle sue qualità e a portarlo a Milano.

"La chiamata dell'Inter un riconoscimento per lo Zalgiris"

Il responsabile dell’Academy dello Žalgiris, Žydrūnas Grudzinskas, ha raccontato così il percorso del ragazzo:

«Jokūbas si allenava nella nostra Academy fin da quando era bambino e ha percorso praticamente tutta la nostra filiera giovanile. La chiamata di un club prestigioso come l’Inter rappresenta un riconoscimento per tutti gli allenatori della nostra Academy».

«Allo stesso tempo dimostra ai ragazzi più giovani che nel calcio tutti possono avere una possibilità: bisogna soltanto essere pronti quando arriva. Auguriamo a Jokūbas il massimo successo nel suo percorso verso il calcio professionistico».

"Ora sogno la prima squadra dell'Inter"

Žebrauskas aveva appena sei anni quando partecipò al suo primo allenamento di calcio.

«Mio padre vive di calcio. Ha giocato anche lui e quindi mi ha suggerito di provarci. Mi è piaciuto subito, me la cavavo abbastanza bene e da quel momento non ho più cercato altro», ha raccontato il giovane talento.

L’interesse dell’Inter ha inevitabilmente rappresentato un momento importante nella sua carriera.

«È un nome enorme, non soltanto nel calcio europeo ma anche a livello mondiale. In parte me lo aspettavo, perché c’erano già stati dei contatti e sapevo di essere seguito. Nonostante questo, quando è arrivata la notizia è stata comunque un’emozione bellissima».

Per Žebrauskas comincia ora una nuova esperienza, particolarmente impegnativa anche dal punto di vista personale.

A soli 16 anni dovrà infatti trasferirsi in un altro Paese, imparare una nuova lingua e adattarsi a un ambiente completamente differente.

«Mi motiva il fatto che non siano molti i calciatori lituani che riescono ad arrivare in club di questo livello. Dovrò lavorare duramente e dimostrare di essere partito per un motivo. Un po’ mi preoccupa il fatto di dover vivere in un altro Paese, dove non conosco nessuno e si parla una lingua diversa. Però penso di essere in grado di affrontare tutto questo».

Nonostante l’età, però, il nuovo talento dell’Inter non nasconde le proprie ambizioni.

«Adesso sogno di arrivare nella prima squadra dell’Inter, essere convocato nella Nazionale maggiore della Lituania e vincere dei trofei».

Žebrauskas ha poi ricordato anche gli anni trascorsi nel settore giovanile dello Žalgiris e il rapporto costruito con i tifosi: «I momenti più belli erano quelli in cui i nostri tifosi venivano alle partite per sostenerci. È in quei momenti che capisci davvero perché giochi a calcio. Quando rappresenti un club del genere devi sempre dare tutto, perché non giochi soltanto per te stesso ma anche per tutte le persone che vengono allo stadio per sostenerti».