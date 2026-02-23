Nessun problema per l'Inter U18, che batte 4-0 il Verona e consolida il primo posto in classifica, portandosi a quota 49 punti. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, i nerazzurri di Fautario dilagano nella ripresa: Carrara sblocca il punteggio al 55', subito dopo raddoppia D'Agostino e Limido trova il tris. Nel finale c'è gloria anche per Sorino, che chiude definitivamente i conti.
