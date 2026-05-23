Il ct Franceschini ha selezionato 20 ragazzi per il torneo continentale che si terrà in Estonia dal 25 maggio al 7 giugno

Daniele Franceschini, ct dell'Italia U17, ha diramato la lista dei convocati per l'Europeo di categoria, in programma dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia. Gli Azzurrini, inseriti nel Gruppo B, debutteranno martedì 26 maggio (ore 14.30 locali, ore 13.30 italiane) contro la Francia, per poi affrontare Montenegro e Danimarca rispettivamente venerdì 29 maggio (ore 14.30 locali, ore 13.30 italiane) e lunedì 1° giugno (ore 14.30 locali, ore 13.30 italiane).