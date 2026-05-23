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Italia U17, i convocati per l’Europeo: 3 i calciatori dell’Inter presenti in lista
Daniele Franceschini, ct dell'Italia U17, ha diramato la lista dei convocati per l'Europeo di categoria, in programma dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia. Gli Azzurrini, inseriti nel Gruppo B, debutteranno martedì 26 maggio (ore 14.30 locali, ore 13.30 italiane) contro la Francia, per poi affrontare Montenegro e Danimarca rispettivamente venerdì 29 maggio (ore 14.30 locali, ore 13.30 italiane) e lunedì 1° giugno (ore 14.30 locali, ore 13.30 italiane).
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Emanuele Giaretta (Juventus), Christian Lupo (Lecce);
Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Lorenzo Dattilo (Roma), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Lorenzo Puricelli (Inter), Edoardo Dario Rocca (Inter), Ludovico Varali (Parma);
Centrocampisti: Francesco Ballarin (Venezia), Edoardo Biondini (Empoli), Francesco Gasparello (Atalanta), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge);
Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Empoli), Diego Perillo (Empoli).
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